Primera sessió del procés participatiu del Pla Local d'Habitatge de Girona

L'Ajuntament de Girona haorganitzat aquest dijous la primera sessió del procés participatiu del Pla Local d'Habitatge, seguint l'acord a què van arribar tots els grups municipals del consistori a mitjans del passat mes de juny. L'objectiu del procés és traçar les principals línies d'actuació en matèria d'habitatge, a partir de les quals es redactaran les actuacions del pla i la seva quantificació, així com el calendari per a la seva aprovació en el ple municipal.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va presidir la trobada, al Centre Cultural La Mercè, i on han participat unes 45 persones de diverses entitats i sectors de la ciutat implicats en la matèria. També hi han assistit representants de tots els grups municipals del consistori.



"Aquest procés participatiu és un projecte important per la ciutat, ja que l'accés a l'habitatge és un dels principals reptes que tenim avui no només a Girona, sinó a tot el país. Per això cal que aprofitem al màxim les possibilitats que com a Ajuntament tenim al nostre abast per millorar la vida dels veïns i veïnes de la nostra ciutat", va destacar l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.

La sessió va arrencar amb la intervenció del responsable de la Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT) de l'Ajuntament de Girona, Jordi Xirgo, qui va exposatrla situació actual de la ciutat amb matèria d'habitatge. A partir de l'estudi de dades, la UMAT ha elaborat una diagnosi de l'estat de l'habitatge a Girona en els àmbits urbanístic o social, o respecte l'evolució del preu.



A continuació, el politòleg i soci-director de l'empresa Neopolis encarregada de dur a terme el procés participatiu, Gerard Quiñones, va detallar el funcionament de la iniciativa i ha explicat a les persones assistents quina metodologia es faria servir per recollir les idees i consideracions sorgides de les diverses sessions previstes.

"Des de l'Ajuntament de Girona confiem en els resultats d'aquest procés, i també en la definició del pla. Malgrat que estem en moments d'incertesa per l'evolució del COVID-19, el procés de pacte social i polític per l'habitatge no es pot aturar", va explicar l'alcaldessa durant l'acte. Madrenas va demanar també a tots els col·lectius representants imaginació i implicació per tirar endavant el procés: "Cal que tots els sectors ens escoltem entre nosaltres i que intentem entendre les opinions dels qui, en principi, tenen una opinió més allunyada de la nostra. D'aquesta capacitat en depèn trobar fórmules pràctiques i possibles per aconseguir aplicar a Girona els reptes que ens proposem dins aquest Pla de l'Habitatge".



El procés participatiu és un pas més que conforma el Pla Local d'Habitatge, que va començar amb els treballs d'anàlisi i diagnosi, i que està previst que s'allargui fins al 30 de setembre.