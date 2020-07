El nou Hospital Josep Trueta, ambició i mirada llarga

Tots els gironins i gironines estem d'enhorabona, sense excepció. A tota la demarcació i lògicament a Salt, també. La signatura del protocol d'impulsar el nou Hospital Universitari Doctor Josep Trueta al Sector Sud de Salt és un pas definitiu que permet desencallar aquesta reivindicació històrica i crear, al seu voltant, un campus de salut referent.



Si afirmo que estem davant d'un dels projectes més esperats per tota la província, des de fa dècades, no descobreixo res. Un projecte esperat i molt necessari. Hem estat molts anys reivindicant un nou hospital Trueta que donés resposta a les necessitats del territori, ara cal no perdre més temps i posar fil a l'agulla com més aviat millor per començar a avançar i fer realitat la construcció d'un clúster sociosanitari referent al voltant del sector Sud de Salt. Sense excuses, amb ambició i mirada llarga.



Acompanyant a l'hospital Josep Trueta hem de ser capaços de crear els acords necessaris per situar-hi centres de recerca capdavanters. I les facultats de Medicina i Infermeria. Tots els agents implicats han de fer-se seu el projecte i, des del primer dia, treballar conjuntament per fer-lo créixer.



Les sinergies que es poden generar en un parc hospitalari d'aquest tipus són gairebé infinites. I és que, a banda dels equipaments pels quals s'ha d'apostar, hem de posar en valor els que ja existeixen. Des de la Facultat de Fisioteràpia, el centre d'investigació IDIBGI, l'Escola Universitària de la Salut i l'Esport i l'Hospital Comarcal Santa Caterina. Insisteixo, el potencial és enorme. Estem davant d'un pol d'atracció dins l'àmbit de la salut que ens ha de permetre elevar la qualitat assistencial, universitària i en investigació de tot el territori. Ho tenim a les nostres mans, aprofitem-ho.



Si fem balanç dels fets que han passat durant els darrers anys, és perfectament conegut que des de Salt hem defensat des del primer dia que la ubicació definitiva del nou hospital Josep Trueta s'havia d'adoptar a partir de criteris tècnics. En aquesta línia des de Salt hem treballat amb discreció i sense perdre de vista que estem davant d'un dels projectes més importants que afrontaran les comarques gironines durant els propers 50 anys.



En aquest sentit, hem posat a disposició de Salut els millors terrenys possibles per impulsar un campus de salut de primer nivell, envoltat de recerca i formació, i amb una notable capacitat per créixer en un futur.



Des de Salt hem apostat per un projecte per a tots els gironins i gironines. Allunyats de cap tipus de debat localista perquè som conscients que cal pensar en gran i estàvem convençuts que l'opció Sud és la que ofereix un ventall de possibilitats més atractiu. Així ho ha acabat recollint l'acord signat aquest divendres 16 de juliol del 2020 i que estableix l'àrea a l'entorn del Sector Sud de Salt, al límit del terme amb Girona, com la que ofereix les alternatives que s'adapten al conjunt de característiques requerides.



D'altra banda, i cal posar-lo en valor, el desenvolupament del sector sud de Salt amb el nou Campus de Salut de la regió sanitària suposarà un impuls i una gran oportunitat per fer un salt endavant i continuant treballant per l'equilibri social i econòmic de tota l'àrea urbana gironina.



Ara, un cop ja s'ha anunciat la nova ubicació del Trueta cal que tothom es conscienciï que estem davant d'una oportunitat única per donar un impuls històric a la qualitat assistencial de les comarques gironines i aquesta realitat no es mesura en funció d'un codi postal. Ho hem tingut clar des del primer moment quan ens vam posar a disposició de la Conselleria de Salut i, un cop s'ha apostat per l'opció del Sector Sud de Salt, estem convençuts que tothom en surt guanyant. Tots els gironins i gironines. Lògicament, Salt també.