L'operació Trueta

Girona necessita posar fil a l'agulla amb el nou hospital Trueta. Hem destinat molt temps a debatre els pros i els contres de si havia d'anar a Domeny o al costat del Santa Caterina, els arguments són coneguts i hi havia un cansament social evident al voltant d'aquesta discussió. Durant aquests anys la meva posició sobre això ha sigut clara, però mai he deixat de parlar i mantenir ponts oberts amb tothom. Ara havia arribat el moment de no dilatar més els terminis, i prendre una decisió. Els càrrecs públics tenim aquesta responsabilitat, amb l'obligació de buscar l'equilibri i preservar l'interès general, i prendre decisions polítiques escoltant els criteris tècnics. Sempre ho he dit: el meu objectiu en aquest procés ha sigut aconseguir la millor atenció sanitària possible per als gironins i gironines, i per al conjunt de la demarcació. L'acord que hem presentat conté aspectes clau per reforçar l'atenció primària a la ciutat, i que hem pogut aconseguir per a Girona gràcies a la negociació amb el director del Servei Català de la Salut Adrià Comella: un nou CAP a l'Eixample, que permetrà apropar la porta d'entrada al sistema de Salut a milers de famílies; i la millora o ampliació dels centres d'assistència primària ja existents a Taialà, Can Gibert i Santa Clara. També un nou CUAP d'alta complexitat, amb urgències obertes tot l'any i capacitat per fer diagnòstic per la imatge i analítiques, al nord de Girona, preferentment a la zona de Sant Ponç.



Així equilibrem territorialment els grans equipaments sanitaris, tindrem tres portes d'urgències disponibles: CUAP, Trueta i Santa Caterina. A més, serà obligat consensuar amb l'Ajuntament de Girona els usos de l'edifici del Trueta actual, amb prioritat per a usos sociosanitaris i on ja hem pactat programes pilot per a la gent gran. Queda també per escrit que Trueta i Santa Caterina no es podran unificar, i que la proximitat no repercutirà en una reducció de llocs de treball, dues de les principals reivindicacions que compartíem amb els sindicats majoritaris. D'aquesta manera hem deixat resoltes moltes de les principals incerteses que tant jo mateixa com també molts professionals havien mostrat amb l'opció sud.



Girona aportarà més de 60.000 m2 a l'operació del nou Trueta. Serà una operació complexa a tots nivells, començant per l'urbanístic, que és el primer que s'haurà de desenvolupar. No ens enganyem, els terminis que ens ha proposat Salut són honestos, però l'experiència ens diu que la tramitació administrativa a què ens obliguen les normes actuals no ho posarà fàcil. Des de l'Ajuntament, una vegada firmat el protocol, treballarem colze a colze amb la resta d'administracions perquè tant l'hospital com les obres als CAP i al CUAP siguin una realitat el més aviat possible.



Davant la situació econòmica que ens ve per la pandèmia, és urgent poder tirar endavant projectes de ciutat, de territori i de país clau per al nostre desenvolupament econòmic i el nostre estat del benestar. No tinc cap dubte que el nou Trueta, i tot el parc hospitalari associat, és una oportunitat de transformació per Girona i tota l'àrea urbana. Fa 11 anys que la consellera Marina Geli va presentar el seu projecte, i la crisi econòmica posterior el va fer inviable. D'aquells moments n'hem extret moltes lliçons, i ara no podem repetir errors. Cal inversió pública, i el coronavirus ha posat el sistema de salut en la primera posició de prioritats pressupostàries. Hem arribat a un bon acord, i ara això s'ha de traduir en els pressupostos de la Generalitat. I així tancar, per fi, l'operació Trueta.