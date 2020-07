Guanyem Girona veu en la dimissió de Ribas «l'evidència que el govern de Madrenas fa aigües»

Guanyem Girona ha valorat aquest matí la dimissió del portaveu del govern i regidor de Cultura de l'Ajuntament, Carles Ribas. El principal grup de l'oposició considera que la dimissió és "l'expressió clara d'un govern que no rutlla, amb manca de cohesió i que no té ni l'empenta ni el lideratge necessaris per gestionar la ciutat amb els reptes que ara mateix hi ha sobre la taula". Per Guanyem la marxa de Ribas obre una crisi de govern a l'ens gironí que podria tenir conseqüències més enllà de la dimissió i considera que Madrenas "ja no pot amagar que el seu govern es troba en estat crític".

El portaveu del grup municipal i cap de l'oposició, Lluc Salellas ha expressat que "aquesta crisi és la conseqüència directa de la desatenció de Marta Madrenas respecte els assumptes de la ciutat perquè prioritza la seva implicació en la política que es fa a Barcelona i les picaraballes internes de l'espai postconvergent". Salellas ha agraït la dedicació de Ribas a la ciutat durant aquests nou anys i s'ha mostrat preocupat per la pressumpta entrada com a regidor d'Eduard Berloso, "de qui tothom en recorda la seva gestió pèssima al capdavant de diverses àrees en el passat més recent de l'Ajuntament de Girona".

Guanyem Girona considera que la crisi oberta en el govern gironí exigeix d'explicacions clares de Marta Madrenas. Així mateix, la fomració municipalista es compromet a aprofundir en la seva línia de treball amb els grups municipals de l'oposició amb la voluntat de no deixar que la ciutat continuï paralitzada i es puguin desenvolupar els projectes i les polítiques públiques que gironins i gironines necessiten en el moment actual. "Ens trobem en la crisi econòmica i social més important de l'última dècada i les gironines i gironins no es poden permetre estar encadenats a un govern i a una alcaldessa més preocupats de la formulació de candidatures a les properes eleccions autonòmiques que al dia a dia i als grans projectes de la ciutat", ha conclòs Salellas.