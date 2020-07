Tornen les operacions contra el frau elèctric a Font de la Pólvora

L'Ajuntament de Girona obre la porta a tornar a fer grans dispositius policials contra el frau de llum al barri de Font de la Pólvora, com el que es va realitzar ahir, requerit per Endesa, després que l'empresa detectés constants sobrecàrregues produïdes per veïns que punxen directament de la xarxa.

L'equip de govern reconeix que des de l'àrea de Drets Socials no tenen «prou força» per lluitar contra el frau i demana que els veïns regularitzin la seva situació. La regidora del ram, Núria Pi, recorda que els poden ajudar en cas que no puguin pagar les factures.

L'aposta del consistori per aturar aquestes accions és la de col·locar les instal·lacions elèctriques a l'exterior de cada edifici. L'objectiu és fer més ràpida la detecció dels veïns que cometen la infracció, i, a més, ha de permetre que només el bloc de pisos afectat quedi a les fosques i no pas tot el carrer.



Augment de fraus

Durant tot el matí d'ahir, els tècnics d'Endesa van fer 353 inspeccions en instal·lacions elèctriques de sis carrers del barri. En concret, van anar a una vintena de blocs de pisos del carrer Castanyer, Roure, Avellaner, Pruner, Acàcia i l'avinguda Font de la Pólvora.

En total, van detectar 78 connexions manipulades, un 22% del total. La companyia explica que van fer un anàlisi de la càrrega de les línies elèctriques i van detectar que en el moment de la inspecció va baixar un 66% en algunes d'aquestes. Això podria voler dir que hi ha hagut una desconnexió important per part d'alguns veïns, fet que fa sospitar Endesa que el frau és més important del que han trobat.

Durant la darrera inspecció al barri, que es va fer el 5 de febrer, de les 284 inspeccions realitzades només van trobar 29 fraus.