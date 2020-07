Era un treballador infatigable, apassionat del mar, sempre fidel als seus amics i al mateix temps entranyablement familiar. «Què voleu prendre?», deia només de rebre't a casa seva, sempre amb un somriure a la cara i els braços oberts perquè l'hospitalitat, com el bon humor, també el caracteritzaven. Josep Mateu Nierga es trobava en bon estat de salut als seus 83 anys abans que el coronavirus fes acte de presència i aturés el 23 de març la que fins llavors havia estat una vida molt intensa; tres dies abans havia mort el seu germà Narcís.



Nascut el 10 de gener del 1937, va viure durant la infància i la joventut al Barri Vell de Girona. Va començar a treballar de molt jove a Industrial Ginés, una emblemàtica empresa gironina d'electricitat, mecànica, fontaneria i altres serveis, fins que el 1962 va decidir crear la seva pròpia empresa (Mateu Nierga) en aquest mateix sector amb els seus germans Narcís i Miquel. Llavors ja festejava amb Mercè Petit, també de Girona, amb qui s'acabaria casant el 1967: tindrien quatre fills, Míriam, Txemi, Jordi i Sandra, que els han donat set nets.



L'empresa familiar va prosperar (segueix en actiu, ara dedicada també a les energies renovables) i al marge de feines domèstiques es va dedicar durant molts anys a la instal·lació d'enllumenats públics en municipis gironins, de serveis en equipaments portuaris, i a fer el manteniment de diversos fars de la Costa Brava, entre d'altres activitats. En paral·lel, Josep Mateu va trobar també temps per a les seves aficions: navegava tant com podia i era membre de l'Associació Gironina d'Amics del Mar (AGAM), feia sortides i àpats amb diverses colles d'amics, visitava pastisseries d'arreu (li encantaven els dolços)... Però sobretot mirava de passar temps amb la seva dona (amb la qual a més va fer nombrosos viatges, de Rússia a Turquia, d'Israel a Noruega...) i els seus fills, que el recorden precisament amb un somriure a la cara i els braços oberts.

