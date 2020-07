Salt guanya la partida a Girona i acollirà el nou hospital Josep Trueta

Salt ha guanyat la partida a Girona i acollirà el nou Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, que se situarà al costat del Parc Hospitalari Martí Julià –el Santa Caterina–, tal com anunciaran avui el Govern de la Generalitat des de la mateixa capital gironina. Així es tanca la incògnita i la pugna entre partidaris i detractors de construir l'equipament a la zona on es troba ara o de traslladar-ho al sud de la ciutat, l'opció que s'ha acabat imposant.

Els principals responsables del Govern català desembarquen aquest matí a Girona per informar de la decisió als agents econòmics, socials i sanitaris de la província. Així, al costat del president de la Generalitat, Quim Torra, també hi serà el vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, i la màxima responsable de l'àrea implicada, la consellera de Salut, Alba Vergés.

Els tres presidiran la signatura «d'un conveni per a la millora assistencial a la Regió Sanitària de Girona», segons consta a la convocatòria enviada ahir als mitjans de comunicació. A l'acte també hi estan convidades les dues alcaldies implicades en el projecte del nou Hospital Trueta: el batlle de Salt, Jordi Viñas, i l'alcaldessa de la capital, Marta Madrenas; així com el delegat gironí del Govern català, Pere Vila. Una part petita del futur hospital ocuparà una parcel·la del terme municipal de Girona, on també hi haurà un el Campus de Salut, un fet que ha influït en l'acceptació de la proposta per part d'aquest Ajuntament

A primera hora de la tarda, s'informarà de la decisió als diferents caps de servei de l'hospital Josep Trueta, que sempre han defensat Salt com la millor opció per construir el nou equipament sanitari.