Punt i final a un estira-i-arronsa que ha durat una dècada

l futur hospital Trueta anirà a Salt. Punt i final a un debat, el de la ubicació, que ha durat una dècada i que ha deixat anar rius de tinta, discussions acalorades, i darrerament una quantitat notable d'estira-i-arronses a les xarxes socials.

El punt de partida de la història és el projecte per aixecar un nou centre sanitari presentat per la consellera socialista de Salut, Marina Geli, a finals del 2010. El nou hospital, «la catedral del segle XXI», com va ser batejat, s'havia d'alçar sobre les ruïnes del vell Trueta, però el Govern de CiU va descartar-lo per «faraònic» en un context de retallades salvatges al món sanitari.

A partir d'aquí va començar la discussió sobre la ubicació, un tema recurrent que va mantenir ocupats els successius dirigents polítics de la Girona metropolitana mentre la pregunta cabdal (si es faria o no) quedava al fons de l'armari tot i les crítiques la de l'expresident del Col·legi. de Metges, Benjamí Pallarès, que reclamava inversions «urgents».

El dilema del lloc, simplificat, era si el Trueta havia d'anar al nord de Girona (podia ser a l'emplaçament actual o en uns terrenys de Domeny) o al sud: bé a Girona en uns solars a tocar de l'hospital Santa Caterina, bé directament a Salt. Els professionals sanitaris sempre s'han decantat per aquesta última opció, no en va els professionals del Trueta fa anys que treballen colze amb colze amb els de l'hospital de Salt. El president del Col·legi de Metges, Josep Vilaplana, i sobretot el cap del servei de Cardiologia dels dos centres, Ramon Brugada, fa anys que esgrimeixen criteris assistencials per justificar el Trueta a Salt, i no s'han cansat de repetir que no fa falta que l'hospital de referència de la província estigui dins dels límits de la capital.



Duel de criteris

La visió contraposada l'ha encarnat en els darrers temps l'Ajuntament de Girona, que defensa un nou Trueta a Domeny, ben comunicat amb l'AP-7. Brugada s'ha posat les mans al cap en més d'una ocasió amb la proposta que defensa l'alcaldessa Marta Madrenas, assegurant que un Trueta que no estigui a Salt és gairebé perjudicial per a la salut dels gironins (en una ocasió va dir que el Trueta a Domeny faria augmentar les llistes d'espera). El cardiòleg també ha opinat que faria perdre llocs de treball i qualitat assistencial.

Madrenas no ha estat l'única defensora d'un Trueta al nord de Girona. La proposta ha seduït des de sempre polítics gironins de diversos colors, que no s'han esforçat gaire a dissimular el seu interès perquè Girona no perdi l'hospital provincial en favor d'una altra ciutat. Això ha estat així des dels temps de l'exconsellera Geli, passant per Carles Puigdemont (que va dir que la proposta de Salt quedava «descartada»). Madrenas ha encarregat informes favorables i els ha lliurat a la consellera de Salut, Alba Vergés. Defensa, entre altres coses, que és més econòmic fer-lo a Domeny, que és important que l'àrea de Girona tingui dos pols sanitaris i que una unió total de dos hospitals pot repercutir en la plantilla.

Però, a l'hora de fer un hospital, els arguments sanitaris pesen. I Brugada no ha estat sol, sinó que ha comptat amb el suport preuat dels caps mèdics dels dos centres sanitaris. El Departament de Salut, que ha fet una mica el paper d'àrbitre en aquesta disputa territorial, va recordar fa un parell d'anys que valorava la proposta de l'Ajuntament de fer el Trueta al nord de la ciutat, però al mateix temps deixava clar que decidirien la ubicació «més idònia» buscant «el màxim consens». També el president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat «aparcar reticències polítiques» per transformar «el sistema de salut català».

Finalment, Salut ha fet cas als metges i portarà el nou Trueta a Salt. Punt i final.