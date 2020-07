El portaveu de JxCat, Carles Ribas, deixa l'Ajuntament de Girona

Elregidor de Cultura i Fires i portaveu del grup municipal de JxCat a Girona, Carles Ribas, deixarà l'Ajuntament de Girona, segons ha pogut saber Diari de Girona. La decisió ha estat molt meditada en les últimes setmanes i comunicada recentment a l'alcaldessa, Marta Madrenas. L'encara regidor farà oficial la seva renúncia en els pròxims dies. De fet, ja ha deixat de militar al PDeCAT, el partit hereu de Convergència Democràtica

Diverses fonts apunten que el portaveu de Junts per Catalunya a l'Ajuntament de Girona hauria estat temptat per l'acabat de crear Partit Nacionalista de Catalunya (PNC), per incorporar-lo a les seves files sigui com militant o com a independent, tot i que aquesta possible oferta no hauria pesat en la decisió del regidor d'abandonar l'Ajuntament.



Molest amb les baralles internes

Ribas s'ha mostrat molest amb les baralles internes entre els diferents corrents de l'antiga Convergència Democràtica, diferències que s'han incrementat les darreres setmanes i que estan molt lluny de resoldre's. Ribas, independentista moderat, ha tingut desacords amb Carles Puigdemont i amb Marta Madrenas. No obstant això, sempre ha acabat formant part de la llista en llocs destacats.

Una vegada s'hagi formalitzat la renúncia de l'actual portaveu de Junts per Catalunya, el proper a la llista és l'exregidor Eduard Berloso, que ocupava el número 10 de la llista i que actualment és coordinador d'empreses municipals, un càrrec que en principi només havia de durar dos anys i mig de mandat.

Carles Ribas va ser localitzat ahir a la nit per aquest diari però no va voler fer declaracions sobre la seva marxa de l'Ajuntament de Girona.