El poc èxit acaba amb el tall entre la carretera Barcelona i Emili Grahit

La denominada «Cruïlla Girona» deixarà d'existir dissabte. Aquell dia serà el darrer en què un grup d'independentistes intentarà tallar l'encreuament entre el carrer Emili Grahit i la carretera Barcelona de Girona. Una acció que feien per reclamar la llibertat dels presos independentistes polítics i els detinguts pels incidents posteriors a la sentència del judici del procés. «La manca de resposta ens obliga a donar per acabada aquesta acció.», han anunciat els organitzadors per les xarxes socials. Expliquen que els talls es podrien «rependre» però que caldria gent amb «ganes».

Abans de la pandèmia ja hi havia tan sols un grup reduït disposat a tallar cada dia la cruïlla de dos dels vials més transitats de las ciutat durant una hora. S'hi feien diferents activitats i es convidaven algunes entitats. Amb l'estat d'alarma es van suspendre les accions i ara s'han estat fent crides a tornar-hi, però molts cops els participants s'han quedat a la vorera en ser poca gent. Finalment pleguen, després de més de 90 talls. La incidència dels talls en la mobilitat i -també per motivacions ideològiques- havia portat un grup de veïns a recollir firmes per exigir a les administracions que s'acabessin aquestes accions. Hi havia hagut moments de tensió amb conductors i els Mossos han aixecat 28 actes pels talls.

Les accions havien començat el 16 de desembre, després d'una crida dels CDRs. Aquella nit, unes 150 persones van tallar la circulació en protesta contra les detencions arran de les mobilitzacions postsentència dels presos independentistes.