Dr. Narcís Solà i Camps

El passat mes d'abril als gironins ens arribava la notícia del seu traspàs Dr. Solà. Això va sacsejar els sentiments de les persones que en algun moment de les nostres vides havíem entrat en contacte amb vostè sigui per un mateix o per algun dels nostres familiars que ens han precedit.

Vostè va marcar una època en el món de la radiologia i de la Clínica Girona i són molts els gironins que el tenim a les nostres retines. Casat amb l'estimada Elvira Pascual filla del reconegut i estimat pediatra Peio Pascual, metge de molts infants gironins, jo una d'ells. Encara que amb anys de diferència, van coincidir en deixar-nos a les mateixes dates amb anys de diferència. Que vostè degut a la pandèmia i confinament no va tenir el comiat que es mereixia, fet que ha entristit a moltes famílies . Ara de mica en mica la gent els pot dedicar l'homenatge merescut.

Vaig rebre unes boniques paraules de part del Dr. Pere Solà el seu fill, escrites pel seu net, en Peio Solà, em varen emocionar de com parlava del seu avi i els valors que els havia transmès. Va dir-me no sóc metge, estic al Consell d'Administració i faré el que calgui fins l'obertura de la nova Clínica Girona.

Dr. Solà te una gran família i la Clinica era com la seva segona casa, fins el darrer moment hi va fer acte de presència en què fos per repassar el diari comentar temes actuals amb companys.

En Peio porta al cor al seu avi i el llegat de gran persona que els hi ha deixat el dia que s'inauguri la Clínica els que ho podem veure segur el recordarem.

A Reveure Dr. Solà Descansi en Pau.

*Mª Carme Ribas i Mora - Filla dels fundadors de la desapareguda Granja Mora

