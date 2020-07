Una dona gran acaba ferida greu en caure per l'estrebada d'un lladre

Una dona gran que caminava per la zona del parc del Migdia a Girona va acabar a l'hospital Josep Trueta després d'un assalt violent. El robatori va passar aquest diumenge al vespre al carrer Universitat de Montpeller, al barri de Sant Pau. Un noi jove que anava en bicicleta va intentar robar-li la bossa de mà amb una estrebada molt violenta i la va fer caure a terra. El lladre va fugir amb la bossa i va deixar la dona mal ferida i amb forts dolors al colze.

A dins de la bossa hi havia un telèfon mòbil, la cartera amb tota la documentació personal, uns 200 euros i les claus de casa. Una ambulància va traslladar l'agredida a l'hospital Josep Trueta, on va haver de ser intervinguda per les fractures que tenia al braç fruit de l'impacte de la caiguda. Després de l'operació, va ser traslladada a un centre de fora de les comarques gironines, ja que no és gironina. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació amb l'objectiu de trobar l'assaltant.



Presència d'ocupes

Alguns veïns de la zona han mostrat la seva preocupació per l'augment d'inseguretat al barri en els darrers mesos. Una resident del mateix carrer Universitat de Montpeller ha apuntat que a la zona hi ha ple de pisos ocupats per persones que causen aldarulls a la via pública. «Mai havia vist tanta brutícia, deixadesa i tanta inseguretat», ha apuntat.



Un bar problemàtic

A més a més, en el darrer ple municipal, una de les preguntes de la regidora del grup municipal del PSC Mònica Ferrer va referir-se a un bar del carrer Caldes de Montbui on hi ha hagut alguns incidents amb els clients. Des de l'equip de govern, el regidor d'Urbanisme i Activitats, Lluís Martí, va explicar que actuen allà on hi ha queixes veïnals. Va referir-se, com a exemple, a un altre establiment del barri on s'ha retirat una terrassa que va titllar d'«il·legal» o cinc bars de Santa Eugènia als quals s'ha sancionat amb una reducció horària. Respecte al bar del carrer Caldes de Montbui, va demanar que, en privat, li digués el nom de l'establiment.