detenció Un noi ataca el seu germà amb un ganivet de tallar el pernil

? Els Mossos d'Esquadra van detenir la matinada de dimecres un noi per haver clavat diverses ganivetades al seu germà petit. Els fets van tenir lloc passada la mitja nit en el domicili familiar al passeig d'Olot de Girona. Per motius que s'estan investigant, els dos germans s'estaven barallant i el de més edat va agafar un ganivet de tallar pernil, va atacar el seu germà petit i li va provocar talls en diverses parts del cos. Altres familiars que eren al pis van avisar els Mossos d'Esquadra, que van detenir l'agressor. Els familiars haurien explicat que el noi està en tractament per un transtorn i que, probablment, no s'hauria pres la medicació. L'agredit va ser traslladat a un centre hospitalari en estat greu.