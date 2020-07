Anna Escofet

Estimada Anna, han passat dies d'ençà que em va arribar la notícia del teu traspàs. Crec va ser el 15 de Maig, ens vas deixar en ple confinament sense poder tenir el caliu dels teus fills i família en aquests moments tan especials de dir adéu a la vida.

Degut al teu traspàs vaig entrar amb contacte amb ells l'Anna i en Carles quina meravella de fills que tens i com t'adoren, crec que les teves cendres es troben a Canàries esperant que la teva filla L'Anna torni d'aquest viatge de feina i junt amb el seu germà en Carles et portin a la teva terra estimada Sant Feliu de Guíxols o allà on s'hagi decidit per al teu descans etern i et facin l'homenatge que tota persona que ens deixa mereix.

Anna mai hauria pensat després del teu traspàs i les fotos que em varen passar sentir-te tan propera i ells amb quines paraules més dolces em varen agrair el record dels seus estimats pares principalment de tu, ja que en Jordi el vàrem perdre a la flor de la joventut.

M'han fet àudios i tot o sigui que em sento una persona afortunada per la confiança que em vares tenir i estimació asseguda a peu de barra explicant-nos sentiments.

Avui amb l'ocasió de poder escriure unes paraules a la gent que no vàreu ser acomiadats et dic. A REVEURE ANNA ENS RETROBAREM.

*Mª Carme Ribas i Mora (filla dels fundadors de la desapareguda Granja Mora)

