Ajornat el Firatast d'estiu de Girona i el Girobeer

L'empresa Incatis ha decidit ajornar la celebració del Firatast d'estiu i el Girobeer pel proper mes de setembre.

La celebració de les dues fires estava prevista que tingués lloc del 16 al 26 de juliol a la Devesa de Girona.

Des de l'organització s'explica que "s'ha fet un esforç important durant els darrers mesos" per poder dur a terme aquestes dues fires, i donar suport així als establiments de restauració, creant un espai on aquests poguessin recuperar la normalitat donant a tastar els seus productes en un espai tant agradable com és la Devesa de Girona, però es considera que "les notícies dels darrers dies, ens aboquen a ser prudents, i per responsabilitat i ètica social, considerem que el més oportú és ajornar l'esdeveniment".

L'organització considera que "que el més important en aquests moments és protegir els nostres expositors i els nostres visitants, així com la ciutadania en general", i per aquest motiu s'ajorna la celebració al proper mes de setembre.

Estava previst que les dues fires oferissin una proposta gastronòmica durant els vespres a la Devesa . Al llarg de dos caps de setmana, els visitants podienn gaudir d'una àmplia oferta de degustacions de qualitat i descobrir un ampli ventall de cerveses.

La fira es basa amb la degustació a través del tast, i el seu atractiu és el funcionament. Mitjançant la compra d'uns tiquets de tast que es poden intercanviar per degustacions tant de menjar com de beguda