Ajuntament i Generalitat preparen un recurs per la sentència de Leroy Merlin

L'Ajuntament de Girona i la Generalitat estan treballant per presentar un recurs de cassació contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que ha declarat «nul·la» la llicència comercial que el govern català va concedir a la multinacional francesa Leroy Merlin Espanya per obrir una botiga de bricolatge a la zona de l'Avellaneda. El regidor d'Urbanisme, Lluís Martí, va explicar-ho durant el ple municipal d'ahir a preguntes dels grups municipals Guanyem, el PSC i ERC. El representant del govern va assegurar que en tot cas, la sentència no parla de epercussions milionàries, tal com preguntava la regidora socialista Bea Esporrín.

Segons la sentència, avançada per Diari de Girona, l'alt tribunal considera que la Generalitat va «ometre» l'exposició pública de l'estudi d'avaluació de la mobilitat, un tràmit «essencial» que segons defensaven l'administració catalana i Leroy Merlin no «s'exigia». Ho va denunciar l'empresa alemanya, Werkhaus SL -denominada comercialment Bauhaus.

Leroy Merlin va obtenir la llicpencia però havia de pagar la millora de la xarxa viària de la zona de l'Avellaneda per evitar cues. La Generalitat va reclamar que es dupliqués el carril de sortida de la C-65 venint de Salt per accedir a la rotonda de la carretera Barcelona. També que es construís un nou carril de gir a la dreta per enllaçar directament amb l'N-II i evitar així passar per la rotonda per anar cap a Fornells de la Selva.

Unes condicions el compliment de les quals va quedar en mans de l'Ajuntament de Girona i que Leroy Merlin va assumir. El consistori, doncs, va prescindir del tràmit de licitació pública de les obres.