Primeres cinc multes de 60 euros per deixar brossa fora del contenidor a Girona

La Policia Municipal de Girona ja ha posat cinc multes a veïns de Santa Eugènia que deixaven les escombraries al costat del contenidor tot i que aquests no estaven plens o molbles de grans dimensions. Els agents de paisà controlen el civisme des de fa uns dies per enxampar infractors. Cada sanció és de 60 euros. La mesura s'extendrà a Sant Narcís i al Pla de Palau. L'alcaldessa, Marta Madrenas, va dir aqquest divendres que aquests accions generen sensació de brutícia i que no es pot anar netejant continuamentsi al cap de poques hores algú ja ho torna a embrutar. La campanya es va presentar fa uns dies.