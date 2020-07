Preocupació a Girona per la proliferació d'ocupacions "conflictives" d'habitatges

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va assegurar aquest divendres que està «molt preocupada» per la proliferació de pisos ocupats «conflictius» i que estan causant problemes al veïnat. Va assenyalar que la policia hi està treballant i que l'Ajuntament, juntament amb altres municipis i al Parlament s'hi està treballant per trobar solucions. Va apuntar que molts d'aquestes pisos estan en mans d'entitats bancàries i que els hi requeriran per tal que treballin per trobar una solució conjunta amb l'Ajuntament. «és una prioritat de la poicia i estem redactant un protocol». Va deixar clar que no s'estava referint a les famílies vulnerables que necessiten un habitatge sinó a «ocupacions conflictives». I va insistir en què calen «modificacions legislatives»