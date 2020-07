La Maria Jubert Ansesa, filla d'en Conrado i la Paquita, va néixer a Girona el 16 de desembre de 1929. La primera filla del matrimoni havia mort als 8 mesos, així que ella va créixer com a filla única, cosa que no li agradava gens. Ella somniava en tenir una gran família i, arran del seu matrimoni amb Josep Pradas Herrero, va ser mare de 3 fills, àvia de 6 néts i besàvia de 5 besnéts. La Maria ho va aconseguir.

Durant 50 anys va tenir la botiga de roba de la Travessia Canaders. Al principi, petita i sense nom, era coneguda per la clientela com la botiga del carreró estret, la de les portes verdes, la de la mare i filla... ; però com que la Maria tenia un accentuat do de gents va acabar vestint a mig Girona.

La Maria, però, no va tenir una vida fàcil: orfe de pare als 7 anys i exiliada als 9, va arribar als 90 anys després de passar 10 vegades pel quiròfan i sobreviure a un infart. Era forta com un roure, per dins i per fora.

La Maria ens va deixar el 20 d'abril del 2020, després de sis setmanes privada de la família que sempre havia desitjat a causa de la Covid-19. El dia de St. Jordi, l'enterrament en presència d'una mínima representació familiar, va posar fi a un periple iniciat al crack del 29 i truncat per la pandèmia del 2019 que, entre altres coses, serà recordada per deixar-nos orfes d'una generació irrepetible.

Mama, iaia, baba, allà on siguis, sempre t'estimarem.

