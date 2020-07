El Sindicat de Llogateres impulsa una xarxa de suport mutu d'habitatge post-COVID

El Comitè d'Habitatge de Girona, impulsat pel Sindicat de Llogateres, va convocar ahir una reunió al Centre Cívic de Sant Narcís adreçada a totes aquelles persones amb problemes per afrontar el pagament del lloguer o interessades a contribuir a la seva «dignificació». Des del sindicat expliquen que en conseqüència a la crisi de la covid-19, «nombroses» famílies de la ciutat s'han vist sense ingressos durant la crisi o es troben «amb dificultats per afrontar les properes mensualitats». Per aquesta raó van decidir impulsar una xarxa de suport mutu i «afrontar aquesta situació de forma col·lectiva».

La trobada, que tenia l'objectiu de retrobar-se després d'un llarg temps sense poder-se reunir, va situar als assistents en el context actual i va donar el torn de paraula a aquelles persones que venien per primer cop perquè expliquessin la seva problemàtica i poguessin trobar-hi solucions.