Treballs de senyalització del nou carril bici del carrer de la Creu de Girona

Els treballs de senyalització del nou carril bici del carrer de la Creu, comprès entre el carrer de Joan Maragall i la plaça dels Països Catalans han començat aquesta setmana. La durada de les obres es preveu que sigui d'unes vuit setmanes. L'alcaldessa, Marta Madrenas; la regidora de Mobilitat i Via Pública de l'Ajuntament de Girona, Marta Sureda; i el regidor d'Urbanisme i Activitats i regidor de l'Eixample, Lluís Martí, han visitat avui els treballs.

"Estem actuant arreu de la ciutat per ampliar els espais per a vianants i pels mitjans de transport sostenible, apostant per una mobilitat que pensa menys en el vehicle privat i més en el benestar dels veïns. Al carrer de la Creu ja havíem actuat en un primer tram i ara donem continuïtat a aquella actuació allargant el carril bici a tota la via. De ben segur que això repercutirà en una major utilització del carril bici i en una pacificació d'un carrer molt transitat", ha afirmat la regidora, Marta Sureda.

La senyalització es durà a terme per trams i s'ha començat a actuar entre el carrer de Joan Maragall i el carrer del Migdia. Durant els treballs, que van a càrrec de la brigada de Manteniment de la via pública, es prohibirà l'estacionament de vehicles en els punts del carrer on s'actuï. Es deixaran espais habilitats per a la càrrega i descàrrega de mercaderies i es permetrà l'entrada i la sortida als guals afectats, excepte quan els treballs de pintura se situïn davant l'entrada de vehicles. La durada màxima de les afectacions als guals serà d'una hora.

Paral·lelament, continuen els treballs de l'últim tram d'aquest carril bici. Es tracta de la connexió amb la rotonda, una actuació que requereix una petita obra per tal de situar el carril bici