El projecte "La Vora" guanya un prestigiós premi internacional

El projecte de la Vora de Girona ha guanya el prestigiós premi internacional d'arquitectura del paisatge, LILA –' Landezine International Landscape Award', un ambiciós propòsit de ciutat que vol posar en xarxa tots els paisatges i espais naturals del municipi per crear una infraestructura verda de 600 hectàrees, el jurat reconeix tant el procés com el resultat que tenen com a objectiu fer un sistema d'espais de baix cost, i sobretot d'espais útils que enriqueixen enormement la qualitat de vida dels gironins.

És un projecte de ciutat que vol apropar la natura als ciutadans oferint-los espais verds per al benestar, la salut, l'esport i el gaudi del paisatge. La proposta és posar en xarxa tots els paisatges i espais naturals a tocar de Girona, sovint fraccionats i desconnectats com una gran infraestructura verda accessible. L'ambició és convertir la 'vora' en el major equipament públic de la ciutat. De fet, la tasca ja va causar sensació fa uns mesosen una revista especialitzada. I és que la vora de Girona és extraordinàriament diversa i propera: des de les terrasses i fortificacions de les Pedreres i Montjuïc, les ribes del Ter, Onyar, Galligants, Bullidors, Güell, Masrocs... la plana i horta de Campdorà i Santa Eugènia, l'auroneda de Torre Gironella, les rouredes de Palau i una miríada de racons.

El porjecte va ser iniciat per l'estudi de paisatgisme EMF - Estudi Marti Franch - en plena crisi financera mundial. L'objectiu era fer-lo "gran i barat", de forma que el model es pugui repetir i adaptar a molts llocs. Va començar utilitzant el manteniment de la vegetació per dissenyar espais públics a Girona. Martí Franch ha estat treballant amb les brigads municipals i amb treballadors de l'Ajuntament per anar execurtant la idea. Els autors són Martí Franch, Gemma Batllori, Héloïse Bouju, Mercè Pagès, Sergi Romero i el promotor és l'Ajuntament de Girona i té el suport de la Federació d'Associacions de Veïns.

El procés es va iniciar el 2014 amb dos projectes pilot, a Torre Gironella i a les ribes del Ter, a càrrec de la brigada municipal de manteniment del paisatge de l'Ajuntament de Girona. En una primera fase, es van destacar les peculiaritats del lloc i, a partir d'això, es va crear una nova estètica natururbana amb mobiliari i objectes fets a mida per crear miradors i àrees de descans. El cost mitjà d'aquestes intervencions oscil·la entre 1 i 2 euros el metre quadrat a l'any. El projecte també inclou l'organització de festivals i programes educatius per promoure la zona.

A partir d'aquesta prova pilot, s'està elaborant el projecte d'infraestructura a gran escala basat en diverses caminades ciutadanes, que consta de 13 circuits i 30 parcs naturbans i que acabarà creixent fins a les 600 hectàrees. De moment, s'ha actuat a les ribes del riu Galligants i a l'itinerari que va des dels jardins de John Lennon fins a la torre Suchet, a la zona de la pujada a la Torrassa. També s'han desenvolupat cartells amb informació sobre el projecte que porten per títol "12 maneres de mirar la Vora".



"El projecte 'La Vora' és una nova manera d'entendre la ciutat i de posar a l'abast del conjunt dels veïns i veïnes de Girona un entorn natural molt proper que ha estat tradicionalment arraconat. El premi és un reconeixement a aquesta manera d'entendre les ciutats d'avui, integrades i ambientalment responsables, i a més a més fer-ho de manera realista i pràctica. Des de l'Ajuntament tenim l'objectiu d'anar implementant de mica en mica "La Vora", felicitem l'Estudi Marti Franch i a tot el personal municipal que hi treballa. De ben segur que aquest guardó serà una nova empenta per al projecte i el situarà com a referent internacional en el sector", ha afirmat l'alcaldessa , Marta Madrenas.