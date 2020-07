Jutgen dos acusats que s'enfronten a 46 anys de presó per violar una noia

L'Audiència de Girona va jutjar ahir dos acusats que s'enfronten a 46 anys de presó cadascun per violar en grup una noia a Girona la matinada del 21 de gener del 2017. Segons l'escrit d'acusació de la fiscalia, tres homes van agredir sexualment la víctima cap a les cinc de la matinada a la zona del pont de la Font del Rei. Un dels atacants no ha pogut ser identificat. El fiscal acusa cadascun dels processats d'un delicte d'agressió sexual com a autors i de dues violacions més com a cooperadors necessaris. També els acusa de robatori amb violència per endur-se el mòbil de la noia.

Segons l'escrit d'acusació del fiscal, al qual es va adherir l'acusació particular, la víctima anava en companyia d'un amic quan es va trobar els dos acusats i un tercer home que no ha pogut ser identificat. Segons les acusacions, va començar una discussió entre els dos grups, fins que l'amic de la víctima va marxar. En aquell moment, un dels processats li va agafar el mòbil mentre un altre li ensenyava una navalla dient-li que no li tornaria el telèfon fins que no els fes una fel·lació als tres.



Immobilitzada contra la paret

«Davant la negativa de la víctima, entre els tres la van subjectar amb força i la van arrossegar fins a una terrassa propera», concreten les acusacions que sostenen que, un cop la van tenir immobilitzada contra la paret, dos d'ells la van violar mentre el tercer la subjectava. Un d'ells, a més, també va obligar a fer-li una fel·lació. Van marxar corrents, enduent-se el mòbil de la noia.

Els dos processats van dir que quan es van trobar amb la víctima i el seu amic hi va haver una discussió perquè li van recriminar que portés el gos deslligat però van afegir que, després d'aquesta primera disputa, van començar a xerrar de «bon rotllo», va dir. Un dels acusats va dir que van mantenir relacions sexuals però que van ser «consentides». L'altre acusat va exposar que, mentre ells estaven «fent les seves coses», va veure la bossa de mà de la víctima i li va sostreure el mòbil.

Tots dos van dir que no coneixien de res l'altre jove que estava amb ells perquè se l'havien trobat per primer cop aquella nit. També van negar haver exhibit cap navalla.

L'amic que acompanyava la víctima aquella nit i que va marxar deixant-la amb els tres homes no va comparèixer al judici a declarar com a testimoni. El fiscal Enrique Barata i l'acusació particular van sol·licitar la declaració que ja va fer anteriorment, on explica que en trobar-se amb els tres joves el van amenaçar amb una navalla i, per això, va fugir deixant enrere la noia. A la declaració relatava que poca estona després la víctima havia arribat a casa plorant dient que l'havien violat.

La víctima va declarar a porta tancada durant més d'una hora. Les forenses que van explorar la víctima han exposat que els morats i els eritemes que tenia a la zona del pit i a les cames són «compatibles» amb la «mecànica de subjecció» que va descriure la noia. També van recollir mostres d'ADN, una de les quals corresponen al processat que al·lega haver mantingut relacions sexuals consentides. La víctima pateix estrès posttraumàtic i ha precisat tractament psiquiàtric.



La defensa demana l'absolució

Els advocats de la defensa, Carles Monguilod i Narcís Badosa, van apuntar que la víctima va caure en contradiccions. Unes contradiccions que la mateixa Audiència va apuntar a l'hora de deixar en llibertat sota fiança els dos acusats per la diferència entre les declaracions davant dels Mossos d'Esquadra i el relat al jutjat d'instrucció. Les defenses demanen l'absolució. El judici ha quedat vist per a sentència.