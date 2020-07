Salt reparteix les targetes per fer ús de les deixalleries municipals

L'Ajuntament de Salt ha posat en marxa aquesta setmana el repartiment de les noves targetes per tenir accés a les deixalleries municipals, la fixa i les mòbils, que substitueixen les que fins ara existien. Cal recordar que algunes eren procedents del Consell Comarcal i altres, provisionals, van ser emeses pel consistori saltenc.

La targeta permet la utilització del servei i cada família té dret a una targeta magnètica que permetrà la seva identificació. D'altra banda, a partir d'una aplicació que es preveu que estigui operativa properament, es podrà fer un seguiment de les aportacions que s'han dut a terme, anualment, a la deixalleria.

En aquest sentit, cal recordar que si el servei es fa servir de 6 a 10 vegades s'aconseguirà un 15% de bonificació a la taxa d'escombraries, mentre que si s'utilitza més de deu vegades es pot aconseguir una bonificació del 25%. El regidor de Serveis Públics de l'Ajuntament de Salt, Josep Valentí, explica que «hem augmentat les bonificacions a tots els veïns que facin servir les deixalleries per premiar tota la ciutadania que fa un ús correcte dels residus que generen, especialment de tots aquells que per la seva toxicitat no es poden abocar als contenidors situats a la via pública».

Tothom que vulgui rebre la targeta a casa la pot sol·licitar a través de la web del consistori.