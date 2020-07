Les Biblioteques de Girona obren un concurs per promoure la lectura

Les Biblioteques de Girona proposen als més petits convertir-se en activistes de la Terra aquest estiu, dins una iniciativa que té per objectiu promoure la lectura. Per fer-ho, es proposa als nens i nenes l'aventura de convertir-se en activistes, és a dir, en algú que actua per cuidar el planeta Terra.

Per participar només cal apuntar-se presencialment a la biblioteca més propera i disposar del carnet de biblioteca, que és gratuït i es pot fer en el mateix moment de la inscripció. La mainada que vulgui ser acreditada com a «activista de la Terra» ha de resoldre els reptes plantejats en un quadern personal que se'ls lliurarà. Hi ha temps fins al 19 de setembre. Tothom qui l'acabi rebrà a més un petit obsequi i entrarà en diversos sortejos depenent de l'edat del participant.