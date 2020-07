El PSC demana la compensació de les beques no concedides a estudiants gironins

El PSC de Girona demana que l'Ajuntament de Girona sol·liciti a SIRESA la compensació per les beques no adjudicades a estudiants gironins durant el període 2015-2019. Els socialistes han registrat petició a l'equip de govern perquè requereixin a l'empresa el compliment de 6 beques d'allotjament al 50% amb un valor econòmic d'entre 15 i 20.000 euros. També han demanat modificar la part de l'acord per la que Siresa pot adjudicar de manera unilateral i entre propis clients que ja han contractat els serveis de la residència les places vacants d'una convocatòria pública.