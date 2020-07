L'Agència de Residus posa 11,6 milions d'euros més a les obres de la incineradora

La Generalitat de Catalunya, mitjançant l'Agència de Residus de Catalunya, ha anunciat que augmenta en 11,6 milions d'euros la subvenció a l'Ajuntament de Girona per a l'adaptació de la incineradora de Campdorà, fins a un total de 36, 6 milions d'euros.

L'augment en el pressupost respon a la necessitat d'adaptar les instal·lacions a la nova normativa ambiental europea aprovada el novembre del 2019, que ha obligat l'Ajuntament a «replantejar l'actuació central del projecte aprovat», ha informat l'Agència de Residus de Catalunya.

El projecte preveu implantar «una única línia nova compacta» que assumeixi tota la capacitat de la instal·lació amb plenes garanties de compliment dels requeriments normatius.

La planta de Campdorà està aturada des de fa dos anys i mig per unes obres de reforma que encara no han començat, tal com va denunciar Guanyem fa uns dies. Com que els residus s'han de traslladar a Vacarisses, l'Ajuntament aplica un anualment un augment en la taxa d'escombraries del 7%.