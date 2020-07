La Diputació impulsa les empreses gironines amb els Premis Projecta't

El 20 de juny passat la Diputació de Girona va obrir la convocatòria de la segona edició dels Premis Projecta't amb l'objectiu d'impulsar la projecció d'empreses i autònoms de les comarques gironines. Aquests premis s'emmarquen en el programa d'emprenedoria «Co-Creix» i compten amb el suport del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), de la Unió Europea.

Els guardons s'adrecen a empreses amb una trajectòria màxima de cinc anys i a treballadors autònoms amb una trajectòria màxima de tres anys, a comptar des de la darrera alta d'autònoms, tots ells amb domicili fiscal i centre de treball a la demarcació de Girona.

Es premiaran deu iniciatives, que obtindran un acompanyament de sis mesos, en què rebran fins a 40 hores d'assessorament personalitzat i gratuït d'un o més consultors experts sobre els àmbits que necessitin per dur a terme la iniciativa empresarial.

Hi poden optar les iniciatives empresarials gironines que tinguin identificats un repte o oportunitat de millora, com ara el desenvolupament d'un nou producte o servei, l'entrada a nous mercats, millores tècniques en els processos productius o altres reptes que tinguin per objectiu un creixement de l'empresa a curt termini. Els candidats han de defensar de quina manera l'assessorament especialitzat d'experts externs pot ajudar la seva empresa a aconseguir l'objectiu que s'han marcat.

Un exemple del que ofereixen els Premis Projecta't al teixit empresarial és el cas de Troncsijoc, una empresa jove i familiar de la Garrotxa dedicada a dissenyar i construir espais i estructures de joc amb fusta i troncs provinents de tales responsables de la comarca. Aquests guardonats de la primera edició comptaven amb l'expertesa en construcció i pedagogia, però tenien algunes mancances en gestió empresarial i comunicació. Gràcies a la mentoria han pogut implementar una metodologia de gestió que els ha permès agilitzar processos i ordenar funcions. També han millorat els canals de comunicació dels seus productes i, consegüentment, la seva facturació.

El termini per inscriure-s'hi acaba el 19 de juliol de 2020 i des del l'Àrea de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local s'ofereix un servei de consultes per respondre a tots els dubtes que puguin tenir les empreses de la demarcació.