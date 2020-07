La Diputació facilita una nova línia d'ajuts pel teixit comercial i productiu

La Diputació de Girona ha aprovat per Junta de Govern la nova línia d'ajudes per reactivar el teixit comercial i econòmic de tota la demarcació, afectat per l'impacte que ha tingut la pandèmia de la Covid-19.

L'Àrea de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local ha impulsat aquesta línia de subvencions, dotada amb 150.000 euros, per finançar actuacions dels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades amb l'objectiu de dinamitzar el comerç local.

Les ajudes es destinaran exclusivament a projectes de promoció econòmica derivats de l'impacte originat per la Covid-19 entre el 14 de març i el 30 de novembre de 2020 i, com a màxim, es podrà optar fins a 3.000 euros de subvenció.

El vicepresident de la Diputació de Girona, Pau Presas, ha manifestat que han treballat amb la «màxima celeritat possible», després que la línia de subvencions passés pel ple ordinari de maig, amb l'objectiu «de donar resposta a les necessitats més urgents, que passen per la reactivació econòmica i social de tots els municipis de la demarcació de Girona».

Durant el ple ordinari de maig es van aprovar les bases reguladores d'aquesta nova línia de subvencions, que ha passat de tenir una dotació de 100.000 euros a una de 150.000 euros i s'ha inclòs en el Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023.

El vicepresident de la Diputació ha explicat que les dades recollides durant la pandèmia indicaven que el comerç local havia patit «una greu davallada» de vendes respecte a la mateixa època de l'any passat: «Sabem que el petit comerç és un dels sectors que s'ha vist colpejat més durament per l'aturada de l'activitat econòmica i, per aquest motiu, considerem imprescindible aquesta actuació, que se suma a la resta d'ajudes i iniciatives que hem impulsat des de l'àrea, com les plataformes de comerç en línia o les campanyes de promoció del producte de quilòmetre zero, entre d'altres».

«Des de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local seguim treballant per sumar esforços en la reconstrucció del país i per ajudar tots els veïns i veïnes de la demarcació de Girona a sortir d'aquesta crisi social i econòmica derivada de l'impacte de la COVID–19», ha conclòs Pau Presas, vicepresident primer de la Diputació de Girona.