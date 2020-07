Vídeo: Girona, protagonista en l'últim anunci d'Audi

Girona és protagonista en l'últim anunci de la marca de cotxes Audi. Són només pocs segons. Es veu un vehicle de la marca alemanya transitant pel Carrer Nou del Teatre, que ha de plegar automàticament els retrovisors per tractar-se d'un carrer estret, tot i que no tant com donen a entendre les imatges.



L'anunci es va rodar la primera setmana de juny a Girona, quan el Barri Vell encara tenia molts negocis tancats per la pandèmia del coronavirus i no s'hi veia cap turista. La gravació anava a càrrec de la productora Digital Media Lab Prod S.L i va desplaçar a la ciutat un equip de desenes de persones.

L'equip de gravació d'aquest anunci portava els seus propis aliments amb una zona de cafeteria i una food truck. Tots amb diferents contenidors de reciclatge. A més, van reservar, durant el migdia, tota la terrassa d'un bar de la plaça Jacint Verdaguer per poder menjar amb comoditat.

Les normatives de seguretat i higiene permetien veure com tots els treballadors, excepte l'actriu del rodatge, dins del vehicle, anaven amb mascareta. Fins i tot hi havia una infermera que prenia la temperatura a tots els membres de l'equip i ho anotaven un full.