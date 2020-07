Guanyem demana que s'augmenti l'acompanyament social als barris

Guanyem Girona ha demanat més implicació per part del govern gironí als barris. La regidora Cristina Andreu ha assegurat que hi ha una «sensació creixent d'abandonament cap als barris en temes molt diversos» i que «els serveis socials estan sobrepassats». Andreu ha subratllat que l'augment de persones assistides per l'oficina d'informació evidencia un augment de les necessitats socials. La regidora ha insistit en la importància de reforçar les polítiques que «cobreixin les necessitats bàsiques, polítiques, que generin llocs de feina i refermin el dret a un habitatge digne».