La fiscalia manté la petició de nou anys de presó per als acusats dels disturbis postsentència a Girona

La fiscalia manté la petició de 9 anys de presó i multes de 7.200 euros per als dos joves acusats de llançar pedres contra una furgoneta de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) dels Mossos d'Esquadra i lesionar dos agents durant els disturbis que hi va haver la nit del 16 al 17 d'octubre passat a Girona, en el marc de les mobilitzacions contra la sentència del Tribunal Suprem que condemnava els líders independentistes per l'1-O. El fiscal ha elevat a definitives les conclusions provisionals i els continua acusant per desordres públics, atemptat a agents de l'autoritat, danys i lesions lleus. La Generalitat també manté l'acusació i demana una condemna de 3 anys i mig. La defensa sol·licita l'absolució o, alternativament, 9 mesos.

El primer judici pels disturbis postsentència, que s'ha fet durant dos dies a la secció quarta de l'Audiència de Girona, ha quedat vist per a sentència. La fiscalia i la Generalitat, com a acusació particular, mantenen la petició de condemna per als dos joves. El fiscal sosté que els encausats van cometre un "acte clarament violent" llançant "un objecte de grans dimensions i contundent" contra el vehicle policial, tot això "aprofitant-se" de la situació d'aldarulls que hi havia a la ciutat.

A més, l'acusació pública remarca que "no van llançar la pedra a qualsevol lloc" sinó que es van situar en una "posició estratègica", al lateral de la furgoneta, per aconseguir trencar l'única finestreta del vehicle que no està protegida per una reixa. Segons el fiscal, els processats eren conscients que llançant una pedra de 15 per 15 centímetres d'aproximadament un quilo de pes podien lesionar els mossos que anaven dins el vehicle i que provocarien danys a la furgoneta.

"No sabem si hi van haver finalitats polítiques, però sí que van actuar per soscavar el principi d'autoritat", ha argumentat el fiscal. Al seu informe, també ha al·legat que els Mossos d'Esquadra de paisà van identificar els dos joves "sense cap dubte" quan una patrulla els va aturar dues hores després dels fets a l'alçada del Pont de Pedra perquè coincidien amb la descripció que havien passat dels suposats autors del llançament de la pedra.

La Generalitat manté l'acusació

La fiscalia manté la petició de 9 anys de presó. L'acusació particular, exercida per la Generalitat, discrepa de la qualificació jurídica del fiscal i sol·licita 3 anys i mig de presó perquè considera que existeix concurs ideal de delictes perquè es van cometre en una sola acció. Segons el lletrat, acusar per cada delicte de manera individual suposa demanar una pena "tan contundent que no tindria explicació en funció dels fets, com és que el llançament d'una pedra pugui determinar la petició de 9 anys de presó".

"Però el que no podem fer és negar la realitat d'uns fets que han quedat perfectament acreditats, l'alteració greu de la pau pública mitjançant la realització d'actes de violència contra persones i coses", ha afegit l'advocat. La Generalitat manté que l'autoria dels dos processats "queda fora de qualsevol discussió".

Tot i que l'advocat admet que no existeixen proves que avalin que els dos encausats formaven part de la manifestació que va derivar en aldarulls, argumenta que es van "emparar en el grup" per aconseguir "major impunitat". El lletrat ha recordat que un dels agents de paisà va veure la cara als dos joves que van llançar una pedra cadascú i que ahir, durant la seva declaració al judici, els va tornar a reconèixer.

"Investigació deficitària"

La defensa, encapçalada per l'advocat Benet Salellas, demana l'absolució dels dos joves. El lletrat subratlla que no hi ha "cap prova" que recolzi les acusacions. En aquest sentit, ha recordat que els Mossos d'Esquadra han analitzat hores i hores d'imatges enregistrades dels aldarulls, sense poder-hi reconèixer els processats: "No apareixen en cap moment".

Salellas ha qualificat de "deficitària" la investigació dels fets, sobretot tenint en compte que els dos joves s'enfronten a una pena de presó tan elevada. En aquest sentit, l'advocat de la defensa recull que no es va recollir la pedra com a prova i ni tan sols se sap qui va fer les fotografies que apareixen a l'atestat. Un error greu, segons la defensa, quan es tractava de "l'instrument del delicte".

També ha remarcat que un dels elements que els Mossos de paisà van fer servir per identificar els sospitosos va ser la roba que duien perquè els agents van descriure . De nou, Salellas exposa que no es va recollir la roba ni es van fer fotografies dels detinguts que mostressin com anaven vestits. Dels tres agents de paisà que van declarar ahir, només un va veure la cara als nois i els altres dos van explicar que duien roba esportiva fosca amb caputxa.

"Era de nit, hi havia poca llum, molta tensió ambiental, un context mòbil i centenars o milers de persones als carrers de la ciutat, és molt difícil que aquesta prova pugui ser concloent", ha dit l'advocat durant l'informe. També ha recordat al tribunal que als dos joves els van detenir dues hores més tard dels fets i a uns 800 metres de distància del lloc on es van llançar les pedres.

Pena pròpia d'homicidi

Benet Salellas argumenta que els encausats s'enfronten a una pena "pròpia d'un delicte d'homicidi" i que això exigeix un nivell d'investigació més exhaustiu. En aquest punt, ha relatat que la policia científica no va intervenir en cap moment ni es van recopilar proves. I en aquest punt, ha dit irònicament que el pas a disposició judicial dels detinguts va ser pràcticament un rècord "històric" de la rapidesa del sistema judicial. "Van anar a petar a la presó menys de 24 hores després de la seva detenció, m'atreviria a dir que en menys de 12", ha dit el lletrat.

I aquí, Salellas també ha criticat que el pas a disposició judicial es va fer sense intèrpret, tot i ser originaris del Marroc i amb poques competències lingüístiques, i sense escoltar el relat dels aleshores detinguts. "Ningú els hi va fer ni cas, a ningú li va interessar el que intentaven explicar", ha dit la defensa que remarca que els joves neguen la participació en la manifestació i afirmen que es van trobar enmig dels aldarulls mentre estaven prop de la plaça Sant Pere aprofitant una connexió wifi.

"És evident que el sistema judicial patia un estrès aquells dies per les circumstàncies i per les protestes, però el que toca valorar en aquest moment és la responsabilitat d'aquests dos joves, i els mitjans que s'aporten com a prova no són suficients, i no són propis del que mereixeria una acusació de 9 anys de presó", ha conclòs Salellas.

A banda de demanar l'absolució, la defensa també ha introduït una alternativa en cas que el tribunal dicti una sentència condemnatòria. Sol·licita 9 mesos de presó per desordres públics i danys amb una atenuant molt qualificada de reparació de dany perquè els joves han consignat els diners per fer front a una possible indemnització.

Trajectòria "molt difícil"

Aquest dimarts, segona i última jornada del judici, ha declarat un perit que va fer un informe analitzant la possible trajectòria de la pedra. Com a conclusió, ha afirmat que és "molt difícil" que fes el recorregut descrit pels agents de l'ARRO que van resultar ferits i que inclou tres o quatre rebots amb canvis de trajectòria.

També han declarat dues educadores socials que han exposat que els dos joves, que van arribar al país quan eren menors i sense referent adult, havien participat en diversos programes educatius, de competències lingüístiques i d'inserció laboral i que sempre havien tingut una bona actitud i voluntat d'arrelament al territori: "El que els hi ha faltat és temps per arrelar-se més".