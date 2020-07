La cafeteria El Sol de la plaça del Vi tanca després de més de trenta anys

La cafeteria El Sol de la plaça del Vi de Girona va tancar durant l'estat d'alarma però ja no reobrirà com a tal. La propietat ha traspassat el negoci i ha posat punt i final a més de trenta anys d'un local emblemàtic a davant de l'ajuntament. Una de les característiques del local era la possibilitat d'accedir al local des de la part de la plaça del Vi però també per darrere, des de la Rambla i el carrer dels Germans Busquets. De forma allargada, antigament havia tingut un espai més ampli en un lateral que, posteriorment, va passar a convertir-se en un espai independent i per on hi han anat passant diferents negocis. A la terrassa era habitual veure-hi turistes, treballadors municipals, regidors, alcaldes i alcaldesses. En els darrers anys, a la plaça i també en espais propers com el carrer Nou del Teatre hi han proliferat altres negocis de restauració.