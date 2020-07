Promesa de mà dura a Santa Eugènia

«Farem una campanya intensa sancionadora contra la gent que deixa els residus fora dels contenidors». L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va mostrar-se aquest dimarts contundent amb l'incivisme a l'entorn dels contenidors i va assegurar que ha arribat l'hora de la mà dura. «Fa anys que estem sensibilitzant. No em creuria que hi hagi una sola persona que no sàpiga que els seus residus s'han de llançar als contenidors, que no es poden llançar a les papereres i menys a terra i a quin contenidor va cada residu concret. La gent ho sap perfectament», va etzibar.

La mesura s'aplicarà a partir de la setmana que ve, inicialment a Santa Eugèni,a perquè és on s'han detectat més casos d'incivisme. L'alcaldessa va indicar que la mesura s'estendrà a altres barris de la ciutat com Sant Narcís i en alguns punts de Pla de Palau on existeix aquesta problemàtica.

Durant aquests dies, els agents ambientals han detectat les hores i zones de Santa Eugènia en les quals s'acumulen més bosses i residus a fora dels contenidors. «Segons la informació que han passat els agents ambientals, la Policia Municipal farà vigilància especial en aquests sectors i es multarà la gent que deixi escombraries fora dels contenidors», va afirmar l'alcaldessa. Agents de paisà controlaran els punts i sancionaran les accions incíviques amb multes de 60 euros o més. Paral·lelament, ja s'està elaborant l'estudi d'anàlisi de càrrega i d'ús de contenidors de Sant Narcís, el pròxim barri on s'aplicarà aquesta mesura.

El dispositiu va acompanyat d'una campanya de sensibilització i informació. «S'han contractat dues persones del barri, a través d'un pla d'ocupació, que faran treballs de sensibilització sobre la recollida selectiva i els voluminosos», va explicar el regidor Martí Terés.