Un ferit greu en xocar amb un cotxe de la policia de Girona

Un home ha quedat ferit greu aquest dimecres a la tarda fruit de l'impacte amb un cotxe de la policia municipal de Girona. El vehicle policial hauria girat a l'esquerra des del carrer Bacià -on hi ha la seu del cos- cap a la Gran Via de Jaume I i hauria topat amb una motocicleta. La maniobra només està autoritzada als vehicles policials. Fonts municipals han explicat que s'han obert diligències per determinar com han anat els fets. El conductor del cotxe ha quedat ferit lleu i el motorista ha patit lesions a la cama i ha estat traslladat a un centre hospitalari en ambulància. Els fets han passat cap a tres quarts de set de la tarda. L'accident ha provocat problemes circulatoris.