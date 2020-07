ERC denuncia deficiències en el servei de Girocleta

ERC de Girona ha denunciat deficiències en el servei de Girocleta a la ciutat. El grup municipal alerta que els usuaris es troben dia rere dia mancances, sobretot en el número de bicicletes operatives a les estacions. En aquest sentit, els republicans reclamen al govern de JxCat que garanteixi el servei, sobretot en hores punta.

Avui, a tall d'exemple, hi ha hagut veïns i veïnes que a primera hora del matí s'han trobat sense bicicletes a la plaça del Barco, al barri de Santa Eugènia, i a l'estació de la biblioteca Ernest Lluch, segons els republicans. "El govern no pot anar obrint estacions de Girocleta sense garantir el servei a la resta", sosté la regidora d'ERC Annabel Moya, que lamenta que "les mesures que s'han pres fins ara no han estat suficients". A més, la formació republicana afirma que les accions que s'han tirat endavant fins ara s'han focalitzat en el sector centre de la ciutat i deixant al marge els barris.

Per Esquerra, el disseny de les ciutats que tinguin en compte els equipaments o els centres generadors de mobilitat són una peça clau per a una mobilitat sostenible i amable. I, en els nuclis urbans, els tipus de transport més eficients i sostenibles són anar a peu i en bicicleta. "No s'han habilitat per la bicicleta els eixos viaris centrals de la ciutat", reclama Moya, que alhora lamenta que el govern de Girona "no ha donat prou suport a sectors econòmics de la bicicleta".

ERC insisteix en la necessitat de posar en marxa una sèrie d'iniciatives en aquest àmbit, com la creació de corredors per a ciclistes que uneixin els barris de la ciutat o el foment de la mobilitat intermodal. De fet, els republicans ja van presentar una moció al Ple municipal per promoure els desplaçaments en bicicleta a la ciutat, on reclamava millores en les infraestructures com els carrils bici o l'aparcament tancat per a bicicletes a l'estació de tren.

En la iniciativa dels republicans, que va rebre el suport de tots els partits, també es proposava incorporar bicicletes elèctriques a la Girocleta pels usuaris de barris amb pendents pronunciats com Palau o Montjuïc. "És important fer de la bicicleta un mitjà més accessible per a tothom, tant a nivell econòmic com d'utilitat", conclou Moya.