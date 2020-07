La CUP porta els talls de llum a Font de la Pólvora al Parlament

La CUP ha presentat una proposta de resolució al Parlament per reclamar una solució als problemes amb l'accés a l'energia que existeixen al barri de Font de la Pólvora de Girona. El text, que es debatrà a la comissió d'empresa i coneixement, exposa que la ciutat i els seus barris pateixen «situacions greus de desigualtat» en la xarxa elèctrica que provoquen tant talls puntuals en alguns barris com talls estructurals i «quasi diaris» a l'hivern i a l'estiu a Font de la Pólvora. La CUP responsabilitza Endesa de la situació i remarca que hauria de garantir l'accés a l'energia. També apunta cap a les administracions per ser «incapaces de garantir el dret a l'energia de tota la ciutadania». La resolució demana que la Generalitat sigui «efectiva» en donar suport al veïnat i que exigeixi la publicació de l'auditoria de l'estat de la xarxa que Endesa es va comprometre a fer pública durant aquest any i de la qual «encara no se'n sap res».



Una proposta anterior del PSC

De fet, fa un any, el PSC també va portar el cas a la mateixa institució. En aquell document, es demanava a la Generalitat més implicació per resoldre els talls de llum continuats i una major fiscalització cap a Endesa. Tots els grups van aprovar un text en què s'especificava que la Generalitat exigiria a la companyia un pla general d'inversió propi, un pla anual de manteniment de la xarxa de distribució de subministrament elèctric on es detallessin els plans de renovació d'instal·lacions, els programes de manteniment preventiu, predictiu i correctiu i el calendari d'execució de projectes.