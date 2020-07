Ciutadans proposa un itinerari per la Girona de Galdós

El grup municipal de Ciutadans (Cs) a l'ajuntament de Girona pretén que el centenari de la mort de l'escriptor Benito Pérez Galdós sigui aprofitat també per crear un itinerari cultural a través de la ciutat que posi en valor el patrimoni històric i els escenaris més rellevants de la novel·la història "Girona", que forma part de la col·lecció Episodios Nacionales, la qual relata la guerra del 1809 contra la invasió napoleònica a la ciutat. El portaveu de la formació liberal a Girona, Daniel Pamplona, ha anunciat que presentarà una moció en aquest sentit per ser votada en el proper ple de juliol per tal d'avançar en la creació d'aquesta ruta i "recuperar el relat històric de la guerra del francès".

"La proposta formava part del nostre programa electoral i entenem que és una mesura interessant, fàcil d'implementar perquè la cultura interessa en aquesta ciutat i és una bona fórmula per recuperar patrimoni històric", ha especificat el regidor. Per a Pamplona, l'exquisidesa amb la que Galdós retrata el setge de Girona "facilitarà que els gironins reconeguin ràpidament els escenaris més rellevants d'aquest Episodi Nacional" i és per aquest motiu que proposa, entre altres mesures, la col·locació de plaques en les zones on Galdós ubica les principals escenes d'aquest llibre, en les quals es pugui llegir el fragment literal.

El regidor liberal ha aprofitat també per agrair la tasca de traducció del llibre de Galdós que ha realitzat la periodista Anna Grau i entén que aquesta recuperació de l'obra de l'escriptor canari, juntament amb la creació d'una ruta galdosiana a Girona, "és una aposta per la cultura que sens dubte potenciarà el turisme nacional que s'ha perdut, i és de molt fàcil i ràpid compliment si hi ha voluntat del govern".

Fa uns dies, es va presentar a Girona la traducció al català de "Gerona" de Benito Pérez Galdós. https://www.diaridegirona.cat/ultima-dia/2020/06/27/homenatge-perez-galdos-literatura-politica/1049721.html