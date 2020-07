Les botigues de l'Espai Gironès comencen les rebaixes

La campanya de rebaixes al centre comercial Espai Gironès de Salt ja està en marxa i tots els establiments estaran oberts aquest diumenge (5 de juliol) fins les deu de la nit. A les botigues hi ha una àmplia oferta amb descomptes molt importants en els preus, que se situen majoritàriament entre el 50% i el 70%. El gerent de l'Espai Gironès, Pau Jordà, afirma que "tot i el context actual estem molt contents de la confiança dels clients i convençuts que serà una bona campanya. "És una gran oportunitat per fer compres de plena temporada amb grans descomptes", destaca el gerent de l'Espai.

El centre comercial posa en marxa de nou l'Espai Petitsocupació reduïdes. L'Espai Petits és un servei molt utilitzat pels clients del centre comercial, ja que les famílies hi poden deixar la mainada de 4 a 10 anys mentre fan les compres i gaudeixen de les instal·lacions. L'Espai Petits ofereix activitats molt diverses i educatives pels nens i nenes.

El centre comercial també torna a disposar de l'oferta de cinema. Els Odeón Multicines van reobrir totes les sales el divendres 26 de juny i estan en ple funcionament tots els dies de la setmana. A més a més, fins al 9 de juliol ofereixen preus especials en la compra de les entrades. Es poden adquirir per 5 euros a taquilla i per 2,90 euros a través de la pàgina web i aplicació mòbil dels Odeón Multicines. Per a aquest juliol s'oferiran pel·lícules d'estrena destacades.

L'Espai Gironès va reobrir el 2 de juny amb les màximes garanties d'higiene i seguretat. Fins ara hi hagut una afluència constant de compradors i s'han respectat totes les mesures obligades, d'ús de mascareta, límits d'aforament i les mesures establertes perquè la compra sigui segura i a la vegada agradable i satisfactòria. Al centre comercial hi treballen unes 800 persones.