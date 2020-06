La meitat dels comerciants del centre de Girona avancen les rebaixes

La meitat dels establiments adherits a l'Associació Girona Centre Eix Comercial – que representa bona part de les botigues del centre de la ciutat – avancen les rebaixes a aquest cap de setmana. La resta, però, ha decidit esperar-se a l'inici oficial, previst per al proper 1 de juliol, segons una enquesta interna de l'entitat. De moment, els comerços que comencen la campanya faran descomptes que aniran des d'un 20 a un 50% de descompte. Una característica comuna a tots els negocis és la important quantitat d'estoc acumulat, producte del confinament provocat per la pandèmia. Per això, des de Girona Centre Eix Comercial fan una crida als clients a comprar en comerços de proximitat per "revifar" el sector, fortament castigat per la crisi.

En aquest sentit, el president de Girona Centre Eix Comercial, Josep Maria Noguer, defensa el valor del comerç local per a la ciutat i anima a la població a acostar-s'hi perquè el sector "ha quedat tocat". Noguer recorda que el confinament es va produir en un moment en què el comerç – en especial el sector de la moda i complements - ja havia invertit en la nova temporada i ara acumula bona part de l'estoc. El president de l'entitat afirma que en aquests moments el petit comerç es manté a l'expectativa a la recuperació econòmica, però lamenta que no saben com afectaran els condicionants de la situació que es viu actualment.

Des de Girona Centre Eix Comercial estan pendents de veure com respon el turisme, estranger i nacional per calibrar la recuperació. Tot i això, l'agrupació confia en una bona campanya de rebaixes motivada per la bona oferta i els grans descomptes. "La temporada just que comença ara i esperem que el client tingui ganes de comprar i que ho faci al petit comerç", destaca Noguer.



Mascaretes pels treballadors

En coincidència amb l'inici de les rebaixes, l'Agrupació de Comerciants Girona Centre distribuirà la setmana vinent mascaretes corporatives als treballadors del comerç. D'aquesta manera volen fer visible el compliment de les mesures de prevenció de la Covid-19 per part del petit comerç sobre les mesures de seguretat que s'han de mantenir en tot moment per contenir la transmissió de la malaltia. Les mascaretes són reutilitzables i s'han dissenyat en tons verdosos per sensibilitzar alhora sobre la importància d'emprendre accions sostenibles.