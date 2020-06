Girona mantindrà l'ampliació de les terrasses tot l'estiu

L'Ajuntament de Girona mantindrà les ampliacions de les terrasses tot l'estiu i després analitzaran si les autoritats sanitàries permeten recuperar l'aforament habitual dels establiments. El regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Girona, Lluís Martí, ha detallat que el govern local mantindrà el seu compromís de "donar totes les facilitats" perquè bars i restaurants puguin tornar a l'activitat. De fet, Martí ha detallat que ja han rebut 167 sol·licituds de locals per ampliar les terrasses i només se n'han denegat 5 per "la necessitat de respectar les distàncies". A més, hi ha 29 negocis que no tenien terrassa i ara han aprofitat per demanar el permís i tenir taules a la via pública, 16 de les quals s'han aprovat.

Lluís Martí ha indicat que el consistori mantindrà el seu compromís per "donar totes les facilitats" que tinguin a l'abast als propietaris de bars i restaurants per tal de recuperar la seva activitat econòmica. Segons el regidor, una de la mostra d'aquest compromís és el nombre de sol·licituds d'ampliació de terrasses aprovades. De fet, el consistori ha rebut 167 peticions d'establiments que proposaven augmentar els metres quadrats sobre la via pública.

De totes aquestes demandes, només s'han rebutjat 5 sol·licituds. Segons Lluís Martí, es tracta de casos en què no es podia "respectar les distàncies" de seguretat mínimes. Per altra banda, des de l'inici del desconfinament hi ha 29 locals que no tenien terrassa i ara han demanat obrir-ne una. De tots ells, l'Ajuntament n'ha aprovat 16. La resta s'han rebutjat perquè tampoc es podia garantir la mobilitat i la distància mínima.

El regidor d'Urbanisme ha detallat que les peticions s'estenen a tota la ciutat i no es concentren en cap barri en concret. Martí ha afegit que "les ampliacions han estat notables" i això ha permès a la majoria d'establiments guanyar més metres.

Ara, però, el consistori està enfocat en "mantenir l'equilibri entre el descans dels veïns i la reactivació de l'activitat econòmica" dels locals. Segons Martí es tracta d'un equilibri "difícil", ja que cal assegurar-se que els veïns poden seguir teletreballant o llevar-se d'hora garantint el seu descans.

El regidor ha avançat que l'ampliació de les terrasses va generar "preocupació" entre alguns veïns al principi. Tot i així, el titular d'Urbanisme ha detallat que, de moment, no hi ha gaires queixes de l'activitat que desenvolupen els bars i restaurants a la ciutat.