La Diputació de Girona impulsa una línia de subvencions per facilitar l'accés a l'educació en línia

Una aportació de 30.000 euros ha estat destinada a la creació d'una línia de subvencions extraordinària del Servei d'Educació de la Diputació de Girona per finançar accions de suport als centres de màxima complexitat de les comarques gironines.

Aquestes ajudes s'adreçaran als ajuntaments de la demarcació de Girona que disposin de centres d'aquesta tipologia als seus municipis i que estiguin reconeguts pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Les bases reguladores es van aprovar en la sessió plenària ordinària de la institució d'aquest mes de juny i serviran per finançar despeses d'accions de suport o de funcionament d'aquests centres educatius ocasionades a conseqüència de la crisi per la Covid-19.

La finalitat és que l'alumnat no es quedi al marge de l'educació, especialment en períodes de confinament i d'educació virtual. El diputat delegat d'Educació, Josep Piferrer, ha explicat que des del mes de març «hi ha hagut moltes dificultats per poder connectar tots els alumnes telemàticament, sobretot en centres de màxima complexitat».

Piferrer va explicar durant el ple de juny de la corporació que el Pla d'Educació 360 que s'estava gestant juntament amb el Moviment de Renovació Pedagògica de Girona s'ha hagut d'ajornar a causa de la situació d'emergència actual, i «hem cregut oportú treureaquesta línia excepcional d'ajudes per donar suport als ens locals a fi de disminuir la bretxa digital existent, sobretot pel que fa a secundària».

En concret, seran subvencionables les despeses derivades de l'adquisició de recursos per a l'ensenyament en línia, la compra de dispositius digitals per al seguiment de la formació virtual i la contractació de dades o wifi per a l'alumnat en risc de quedar fora del sistema educatiu com a conseqüència de la crisi actual, entre d'altres. Així mateix, es finançarà l'atenció psicopedagògica de l'alumnat en risc d'exclusió social.

Es tracta de 15 ajuntaments que són titulars de 44 centres. La quantitat de la subvenció resultarà del repartiment equitatiu del crèdit de la convocatòria entre tots els sol·licitants. Si tots els ajuntaments sol·licitessin les ajudes, la subvenció seria, en concret, de 2.142,85 euros per consistori.