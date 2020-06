La veïna de Girona Amanda Sendra i Dalmau va celebrar ahir el seu centenari acompanyada de la família. La regidora de Drets Socials de l'Ajuntament de Girona, Núria Pi, la va visitar dilluns a la tarda al seu domicili del barri de Sant Narcís per felicitar-la en nom del consistori i de la ciutat. La regidora li va lliurar, com a obsequis, un ram de flors i una carta signada per l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.