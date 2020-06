Girona posa en marxa la Taula de Ciutat per donar resposta a la crisi del coronavirus

L'Ajuntament de Girona ha posat en funcionament la Taula de Ciutat per donar resposta a les conseqüències econòmiques, educatives i socials derivades de la crisi del COVID-19. Per acord de tots els grups municipals, es va decidir crear aquestes trobades que tenen per objectiu trobar solucions ambicioses al repte que suposa el retorn a l'activitat després del període de confinament. La taula s'ha creat arran d'una moció presentada per ERC en el ple municipal del mes de maig, a la qual el govern s'hi va sumar.

A través de dues reunions amb els portaveus de les formacions polítiques, s'ha consensuat de quina manera es portaran a terme les actuacions, buscant anar més enllà de les taules de partits i trobar un espai molt més ampli. El format acordat implica fer una primera sessió de treball el dia 3 de juliol amb membres de tots els grups polítics i tècnics municipals per fixar quins són els reptes concrets que cal abordar en cadascun dels cinc àmbits d'actuació: econòmic; cultural i educatiu; social i d'habitatge; mobilitat i medi ambient; i sanitari i salut.

Al llarg dels mesos d'estiu s'obrirà de manera virtual un espai de debat a partir de les dades i documentació que qualsevol persona o col·lectiu podrà aportar al web de la Taula de Ciutat. L'objectiu d'aquesta fase és anar nodrint d'informació rellevant cada àmbit amb l'objectiu d'arribar a la fase final d'acció amb el màxim coneixement en cada temàtica.

Finalment, els dies 25 i 26 de setembre es durà a terme a l'Auditori de Girona una trobada oberta al públic en format hackató i amb l'objectiu de generar solucions de manera col·lectiva als reptes plantejats. Es tracta d'una metodologia en la qual diversos equips construeixen solucions creatives a reptes complexos, superant diverses fases de treball molt pautades.

El resultat final d'aquest procés serà un conjunt de projectes que hauran estat creats de manera conjunta amb la participació de persones molt diverses i que estaran a disposició del Ple municipal per prendre acords sobre la seva implementació.