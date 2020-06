Girona ja ha reobert els parcs infantils

Els parc infantils de Girona tancats i precintats des de fa setmanes per evitar la propogació del coronavirus han reobert avui, després de més de tres mesos tancats pel coronavirus.

.

"Un cop hem entrat en la nova fase de gestió d'aquest episodi, des de l'Ajuntament continuem prenent mesures per reprendre l'activitat a la ciutat el màxim possible. Tot i això, estem veient com s'estan produint rebrots i, per tant, demano màxima prudència i responsabilitat a la ciutadania i seguir tots els consells per a benefici de tots", ha subratllat l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.

Les brigades municipals estan retirant els precintes dels parcs infantils aquest divendres. Per utilitzar-los, cal que se segueixin les mesures indicades per tal de garantir la seguretat sanitària de tothom. Els infants de 6 anys o més han de portar obligatòriament mascareta. Tots els nens i nenes han de rentar-se les mans abans i després d'usar el parc i s'ha de mantenir la distància d'1,5 metres entre les persones. A més, no es poden compartir joguines i cada aparell de joc ha de ser utilitzat només per un infant, llevat que siguin de la mateixa unitat familiar.

L'Ajuntament ha pres aquesta decisió després de rebre les directrius de la Generalitat en aquest àmbit. A més, s'ha valorat internament per retirar els precintes i en quines condicions.

Sarrià de Ter ja ha retirat els precintes aquest matí i Salt ho farà dilluns perquè primer vol fer una neteja en profunditat de tota les zones.

El tancament dels parc infantils a totes les poblacions durant tantes setmanes ha causat polèmica perquè s'han anat obrint altres espais o permetent activitats diverses, però els parcs seguien tancats i sense dret a utilitzar-los.