Els usuaris dels busos a les comarques gironines cau un 75% després de la pandèmia

El sector del transport públic de viatgers per carretera de les comarques gironines, agrupat en l'Associació de Transports de Girona Asetrans, compta actualment amb una ocupació del 25-30% en els serveis d'autocar i d'autobús. Des de la patronal gironina lamenten que, per l'esclat de la COVID-19, hagin patit una baixada del 75% d'ocupació respecte a fa un any, segons dades de l'Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) de l'Àrea de Girona. El descens de mobilitat de passatgers -per l'auge del teletreball i el tancament dels centres escolars, entre altres- ha motivat aquesta caiguda, però des del sector també apunten a la "por" que hi pot haver per utilitzar el transport públic. Amb l'entrada de la fase 3 i la fi de l'estat d'alarma Asetrans confia en anar recuperant l'afluència de viatgers en un transport que qualifiquen com "un espai molt segur" per evitar el contagi perquè és obligatori portar mascareta. Actualment, per normativa de la Generalitat de Catalunya, tenen actius més de la meitat (65% aproximadament) dels serveis de transport públic -la limitació màxima, en fase 3, és del 67%-, però si la demanda de viatgers no puja veuen poc factible recuperar la totalitat de la seva activitat quan es pugui. Per incentivar la utilització del transport públic han demanat ajut a la Generalitat de Catalunya i a l'Ajuntament de Girona, ja no només en incentivar l'ús preferent del transport públic, sinó també en recuperar en general el sector de l'autocar perquè el segment del discrecional i del turístic estan totalment aturats.

Asetrans va ser creada al 1977 i és la patronal més representativa del sector del transport per carretera, tant de viatgers com de mercaderies de la província de Girona, amb un total de 450 empreses associades i 3.000 vehicles. El seu president, Àlex Gilabert, explica que "actualment només tenim l'ocupació, de mitjana, d'entre el 25 i el 30%". Tot i la baixa utilització estan recuperant viatgers a poc a poc, ja que l'ús del transport públic a inicis de maig estava al 6% i a principis de juny al 12%, en comparació al 2019. "És cert que la presència de passatgers ha anat augmentant les últimes setmanes, però estem al –75% de l'ocupació que hi havia fa un any". Actualment, podrien tenir els busos plens amb tots els passatgers asseguts.

Amb la finalitat d'adequar la capacitat dels mitjans de transport públic a la demanda previsible, la Generalitat de Catalunya, amb la resolució de Salut 747/2020, ha aplicat una reducció de la freqüència horària de servei en dies feiners d'entre un 33% i un 67%. "Per normativa tenim en moviment el 65% dels nostres autobusos i autocars urbans i interurbans, la resta els tenim aturats, però si la demanda no augmenta difícilment podrem tornar, encara que es pugui, al 100% de la nostra activitat".

Aquest descens de viatgers s'explica per la manca de mobilitat que hi està havent des de l'esclat de la pandèmia ja sigui pel teletreball o per l'anul·lació del transport escolar, entre altres. A més, lamenten que s'hagi creat una "por injustificada" per agafar el transport públic ja que, segons el president d'Asetrans, "és un espai molt segur; des del primer dia vam apostar perquè la mascareta fos obligatòria. Durant aquest període no hem tingut cap cas de cap treballador nostre que s'hagi contagiat de COVID-19 en horari laboral. Estem prenent totes les mesures de seguretat i de desinfecció".

Asetrans també destaca que "agafar el transport públic és fomentar la sostenibilitat i potenciar el medi ambient". Un autocar elimina la contaminació de 50 cotxes; i si porta 50 passatgers evita l'ocupació d'espai de 41 cotxes a la ciutat. Una altra dada que indica la seguretat del servei és que al 2019 en tot l'Estat espanyol no hi va haver cap víctima mortal en el transport en autocar.

Ajudes de les administracions si la demanda segueix baixant i més carrils busos a Girona ciutat

El president d'Asetrans també alerta que "en aquests moments per més oferta que presentem no està tenint retorn d'usuaris i si la demanda continua a la baixa, sense les ajudes de les administracions no ho podrem mantenir. Perilla tota la feina que hem fet els últims 15 anys". Des del 2006, s'ha passat dels 4 als 8 milions d'usuaris anuals a l'entorn metropolità de Girona. "Entre tots, hem doblat la utilització del transport públic en aquest període després d'incloure la integració tarifària, millorar els serveis i haver superat una crisi entre mig", explica Gilabert.

Per revertir la situació, des de la patronal s'han reunit les últimes setmanes amb representants de la Generalitat de Catalunya i de l'Ajuntament de Girona amb l'objectiu d'incentivar conjuntament la utilització del transport públic. Reunits en nom de la Federació Empresarial Catalana d'Autotransport de Viatgers (FECAV), han rebut el compromís del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, per portar a terme una nova campanya: "Tota la primera fase de precaució ja s'ha fet, amb la obligatorietat de portar la mascareta, i ara creiem que hem de passar a la fase de la promoció per tornar a recuperar l'hàbit de pujar a l'autobús i l'autocar", subratlla Gilabert.

Una de les mesures que ha sol·licitat Asetrans a l'Ajuntament de Girona és l'augment de carrils busos situats "en rutes interurbanes d'entrada a la ciutat, no necessàriament de llargues distàncies, sinó 50 metres abans de semàfors o rotondes en llocs a on hi ha més freqüència de busos en poc període de temps, com Emili Grahit, Güell i carretera de Barcelona. Els carrils que hi ha ara a la ciutat són testimonials", apunta Gilabert. També s'ha demanat reactivar els baixadors per autocars turístics, com a mínim per poder ajudar aquesta activitat fonamental per la demarcació i que "està patint una situació també molt greu".