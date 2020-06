Guanyem veu el govern de Girona "sense projecte ni visió de futur"

Guanyem Girona considera que l'equip de govern de JxCat és "feble i dubitatiu" i no té projecte ni visió de futur". La formació ha celebrat una roda de premsa de valoració del primer any des que es va constituir el nou plenari sorgit de les eleccions municipals del maig de 2019. El portaveu del grup municipal i cap de l'oposició a l'Ajuntament de Girona, Lluc Salellas, s'ha mostrat satisfet per la feina feta des de la formació municipalista. Salellas afirma que han aconseguit "estirar" el govern cap a les polítiques socials que necessita la ciutat, per exemple multiplicant per 10 el pressupost en compra d'habitatge respecte l'any anterior".

"Durant aquest any, el govern de Marta Madrenas ha continuat actuant com si gaudís d'una àmplia majoria al ple. No és així. JxCat va perdre vots i regidors i al consistori hi ha una majoria progressista". En aquest sentit Salellas ha esmentat que "els barris estan més deixats que fa un any i que hi ha nombrosos projectes de ciutat encallats que estan trobant a faltar un govern flexible capaç d'arribar a consensos".

Així, Salellas ha explicat que l'Ajuntament ha deixat passar una oportunitat per fer una aposta decidida cap a la mobilitat sostenible i ha esmentat el "nyap" del carrer de la Creu, les obres inacabades de la incineradora de Campdorà, el fons Santos Torroella o la subcomissaria de Santa Eugènia com a projectes aturats des de fa mesos.

D'altra banda, Salellas ha repassat el recorregut fet pel seu grup municipal des de l'entrada al consistori ara fa un any. El cap de l'oposició ha valorat positivament els acords de pressupostos, de cartipàs i de les ordenances que es van aprovar gràcies al vot de la seva formació "per oferir l'estabilitat que Girona demanava". "Ha quedat demostrat que quan Guanyem hi és la ciutat avança", ha afirmat. Salellas ha recordat que les negociacions de la formació municipalista "han permès multiplicar per 10 la compra d'habitatge públic, invertir més diners per a l'educació 360 i avançar cap a una mobilitat més sostenible".

Tot i això, ha admès que progressivament han perdut la confiança amb el govern. Per a Guanyem, els incompliments del JxCat s'estan acumulant, una situació que atribueixen a la debilitat del govern: "en aquest any de mandat s'ha fet evident que una ciutat de 100.000 habitants com Girona no es pot liderar amb només una regidora dedicada en exclusivitat a servir la ciutat i on ni tan sols l'alcaldessa es dedica a temps complet a governar Girona".

En aquest punt Salellas també ha esmentat la "manca de respecte cap a l'oposició" per part del govern amb les mocions presentades i aprovades al ple municipal. "Els grups municipals, i també la ciutadania, treballem, presentem i aprovem documents que després el govern no fa l'esforç de desenvolupar", ha assegurat, per després afegir que "és un error greu que contradiu els principis del joc democràtic". "Entenem que han estat mesos durs i que per culpa de la Covid19 la feina s'acumula, però els retards i els incompliments de molts projectes són previs a la pandèmia".

El cap de l'oposició ha subratllat que és important que els grups municipals progressistes continuïn treballant conjuntament. "De les eleccions municipals de l'any passat en va sortir un consistori amb una àmplia majoria progressista i cal intentar treballar temes de forma conjunta per tal que les polítiques que es facin a la ciutat s'acostin a les que demana la gent", ha assenyalat Salellas.