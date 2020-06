Els germans Roca aposten pels petits productors

La crisi sanitària provocada pel coronavirus ha comportat una aturada de l'activitat econòmica que ha afectat molts dels sectors productius de país, també a l'agrícola i ramader.

Amb el propòsit de posar en valor la feina dels agricultors, ramaders, pescadors i cellers, el Celler de Can Roca conjuntament amb el BBVA llancen una iniciativa solidària per donar-los suport mentre mantenen la difusió dels hàbits d'alimentació sana i una gastronomia sostenible.

Cada mes els germans Roca seleccionaran els millors ingredients de temporada i faran una proposta per cuinar-los. Una cistella de productes arribarà a la cuina de les persones que se subscriguin a la iniciativa, acompanyada de la recepta, la història dels productors dels ingredients seleccionats i consells saludables per treure el millor partit a cada ingredient, per un preu de 70 euros mensuals. L'enviament es completarà amb una ampolla de vi seleccionada especialment per Josep Roca, sommelier del Celler.

Per a l'enviament pilot del mes de juliol, Joan Roca ha seleccionat unes cuixes i un magret d'ànec d'una empresa catalana de Berguedà, cireres de la Vall de Jerte. El plat es completa amb un vi de l'Alt Empordà. Per les postres, Jordi Roca, el petit dels germans i reboster del Celler de Can Roca, planteja un recuit de cabra acompanyat de figues en almívar, tot això elaborat per petits productors locals.

Els continguts i els vídeos de les receptes estaran disponibles per a qualsevol persona a la plataforma Gastronomia sostenible.

"Busquem l'equilibri econòmic, social i mediambiental, recolzant els productes locals, cures, de primera qualitat. Fomentant també hàbits saludables a partir d'una alimentació sana, apropant les propietats de cada producte de temporada i proporcionant suggeriments culinaris però també beneficioses per a la salut", explica Joan Roca a la presentació del projecte. "Avui més que mai és temps de cuidar-nos", assegura el xef.

El cuiner gironí aprofundeix en aprofitar la situació per promoure un canvi i fer un pas més en el suport a aquests productors en el moment en què més ho necessiten. "La situació actual ha de provocar un canvi d'actitud. Hem de ser molt més conscients de la importància de la salut, del respecte amb l'entorn i el medi ambient, conscients que cal preservar els recursos naturals i reconeixent la tasca de la gent que treballa a la terra i al mar".

Innovació i sostenibilitat



Els germans fa anys que abanderant aquest camí de la restauració cap a la sostenibilitat. Nomenats en 2016 ambaixadors de Bona Voluntat de el Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament, van assumir el compromís de posar la recerca culinària a el servei de la pobresa. Són moltes i molt diverses les línies d'innovació que han sorgit des de llavors, des de Roca Recicla, una gamma de productes exclusius que parteixen de residus generats pel propi restaurant, fins col·laboracions amb comunitats indígenes a Amèrica Llatina per al desenvolupament i recuperació de cultius de cacau.