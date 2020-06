L'alcalde de Salt demana a VOX que retiri l'acta al regidor detingut

Concepción, el primer per l'esquerra a la segona fila, dilluns al ple.

L'alcalde de Salt, Jordi Viñas, ha demanat al portaveu de VOX, Sergi Fabri, que «per ètica i respecte a la institució» faci que el regidor de la formació ultradretana Sergio Concepción «deixi l'acta» després que aquest fos detingut la setmana passada pels Mossos d'Esquadra per participar en una xarxa per treure diners d'una botiga de compravenda d'or de Girona, tal com ha avançat aquest dimecres Diari de Girona.

En una piulada a twitter, el batlle explica que «davant el silenci de VOX» ha traslladat aquesta petició al líder del grup «tot i ser un presumpte delicte fora de l'àmbit polític» ja que el regidor de VOX «està en llibertat amb càrrecs».

L'acta que ostenta Sergi Concepción com a representant municipal és personal i correspon al regidor i al seu grup l'adopció de qualsevol tipus de decisió. Aquest dimecres, des de VOX no es va oferir cap tipus d'informació.

Concepción va ser un dels nou detinguts, de diferents nacionalitats, entre el 10 i el 12 de juny i va quedar en llibertat amb càrrecs el 13 de juny. El número 2 de VOX va participar al ple ordinari de Salt dos dies després amb tota normalitat.