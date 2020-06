ERC reivindica l'accessibilitat en parades de bus i parcs infantils a Girona

L'Ajuntament de Girona millorarà l'accessibilitat en una desena de parades de bus i en el parc infantil de la plaça Josep Pla. Segons Esquerra Republicana de Catalunya a Girona, ho fa a proposta seva, ja que l'octubre passat va presentar una moció al plenari municipal per tirar endavant mesures a favor d'una ciutat més inclusiva. "Des d'Esquerra Republicana estem treballant perquè totes les polítiques de l'Ajuntament de Girona incorporin aquesta perspectiva", assegura la regidora Annabel Moya.

Per una banda, s'ha iniciat l'expedient de contractació per poder adaptar per a persones cegues les principals parades de bus urbà. Concretament es té previst instal·lar senyalització podotàctil a les deu parades més utilitzades, segons les dades que disposa Transports Municipals del Gironès (TMG). Aquest pas endavant permetrà adaptar-les a la normativa vigent d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

De la mateixa manera, també s'ha iniciat l'expedient de contractació per a poder renovar el parc infantil de la plaça Josep Pla, al barri del Mercadal. L'objectiu és adaptar-lo perquè sigui més inclusiu per infants amb algun tipus de discapacitat, afavorint-ne la integració social. Alhora, també s'aprofitarà per renovar alguns jocs. "Hores d'ara encara hem de veure infants que s'ho han de mirar de lluny mentre la resta poden jugar i ells no", lamenta la regidora republicana Annabel Moya, que demana "treballar per la igualtat".

Aquests dos projectes estan en la línia de prioritats d'ERC de fer de Girona un espai amable i accessible per a tothom. La moció dels republicans del Ple d'octubre també incorporava deu propostes centrades sobretot en temes d'urbanisme i de mobilitat: qüestions bàsiques com millorar l'accessibilitat dels equipaments públics, potenciar la presència de semàfors i parades de bus adaptats per a persones invidents o col·locar pictogrames orientatius a l'espai públic i equipaments municipals per a persones amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA), entre d'altres.